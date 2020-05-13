Bucaramanga

Se trata de una máquina que ayudará a mover la parte baja del cuerpo que está paralizada sin que, en las terapias de rehabilitación, el médico tenga que hacerlo con sus manos. Este prototipo hará los movimientos mecánicos haciendo caminar a la persona.

La idea surgió, en ese entonces del estudiante de Ingeniería Mecánica de la Unab, Germán Andrés Ovalle quien para su proyecto de grado quería hacer un mecanismo que controlara la posición de unos eslabones.

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Bajo la dirección de su profesor Johann Barragán Gómez lograron que este prototipo fuera patentado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ovalle explicó que este equipo sirve para pacientes que tengan la patología hemiplejia, que es la parálisis de la mitad del cuerpo debido a un accidente cerebrovascular.

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"Ubican la persona en una pasarela y el fisioterapeuta lo toma de los manos para ayudarlo a caminar y a hacer estos movimientos. Se necesita realmente de alguien fuerte para poder coger la pierna de alguien más y hacerlo que camine. Qué mejor que esta máquina que evita esas cosas y los fisioterapeutas se puedan enfocar en mejorar, por ejemplo, el movimiento de la cadera” manifestó.

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El prototipo patentado tiene un costo aproximado de 12 millones de pesos. Los ingenieros esperan que a más tardar en un año la máquina tenga un TLR (Nivel de Madurez Tecnológica) en 9 y empiece la comercialización a centros de rehabilitación, clínicas y hospitales.