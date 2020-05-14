VIDEO: Motociclistas haciendo 'piques' violan cuarentena

Bucaramanga

En la tarde de este miércoles un grupo de jóvenes en motocicletas violaron la cuarentena nacional para salir hacer 'piques'.

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El hecho fue registrado por la comunidad en la vía Bucaramanga - Cúcuta. Los motociclistas utilizaron esta carretera nacional para hacer las peligrosas piruetas sin tener en cuenta que por allí transita mucho carro pesado y sin importar estar violando el aislamiento.

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Un oyente de Caracol Radio que envió el video, aseguró que la competencia sale desde el edificio Bosque de los Venados, pasos arriba del Parque del Agua hasta la avenida Quebradas Seca.

En el lugar las comunidades piden la presencia de las autoridades para poner freno a estos actos de irresponsabilidad y también al ruido que generan estas motocicletas.