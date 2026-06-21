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21 jun 2026 Actualizado 10:31

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La bolsa de regalos electoral de Caracol Radio: inscríbase aquí

La entrega está sujeta a términos y condiciones.

Bolsa de regalos electoral Caracol Radio

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Caracol Radio abre la bolsa de regalos para esta jornada electoral. Podrá llevarse una camioneta Hyundai KONA eléctrica, modelo 2026 (color a disponibilidad del concesionario).

Este domingo, 21 de junio, los oyentes podrán inscribirse con su nombre completo, número de celular, fecha de nacimiento, ciudad, cédula de ciudadanía, correo electrónico a través del siguiente formulario:

Las instrucciones y la dinámica de la actividad serán anunciadas AL AIRE en la transmisión especial de elecciones en nuestro canal de YouTube.

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