Resultados Lotería de Boyacá HOY 20 de junio 2026: consulte el número ganador y premios

La Lotería de Boyacá, fundada en 1923, es uno de los juegos de azar más emblemáticos y tradicionales de Colombia. Su reconocimiento se debe, en gran parte, al alto valor de su premio mayor y a su papel como referencia en rifas y sorteos, donde organizadores utilizan las dos últimas cifras del número ganador para designar a sus propios premiados.

Desde sus inicios, se ha caracterizado por la venta de billetes físicos, cada uno identificado con número y serie, además de medidas de seguridad como tinta fluorescente visible solo bajo luz ultravioleta, lo que garantiza su autenticidad.

Por otra parte, los jugadores pueden adquirir billetes mediante vendedores autorizados en las calles o en puntos oficiales como Supergiros, Paga Todo, Efecty, Gana, Merca Loterías, Sí Paga, Biyullo y Jer. También es posible comprarlos en línea a través de la página oficial, utilizando plataformas como Lottired y Loti.

El sorteo se realiza todos los sábados a las 10:42 p.m., ofreciendo oportunidades de obtener premios millonarios. Su permanencia en el tiempo, junto con la confianza que inspira, la mantiene como una de las opciones preferidas por los apostadores colombianos, combinando tradición, seguridad y la emoción de ganar en un solo juego.

Resultado Lotería de Boyacá HOY 20 de junio

Resultados HOY 10:42 p. m.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

El plan de premios vigente es uno de los más altos del país, los cuales están repartidos de la siguiente forma:

Premio Mayor : $15.000 millones

: $15.000 millones Premio Fortuna: $1.000 millones

$1.000 millones Premio Alegría : $300 millones

: $300 millones Premio Ilusión: $100–300 millones

$100–300 millones Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones

4 premios de $50 millones Premios Optimismo: $20 millones cada uno para 15 ganadores

$20 millones cada uno para 15 ganadores Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

Es importante destacar que los premios de la Lotería de Boyacá varían según la cantidad de coincidencias que tenga su billete con el número y la serie sorteados.

¿Cómo reclamar si resulta ganador?

Las personas que hayan resultado ganadoras deben seguir un proceso específico para reclamar su dinero, el cual varía según el monto obtenido: