VIDEO: UIS tiene 500 nuevos estudiantes en plena pandemia

Bucaramanga

A través de Facebook el rector de la Universidad Industrial de Santander, Hernán Porras anunció que a pesar de la crisis económica generada por el coronavirus, la UIS ha conseguido sumar 500 nuevos estudiantes.

Esto quiere decir, que para el inicio del primer semestre académico del 2020 la universidad más importante del oriente colombiano tendrá inscritos 15 mil estudiantes.

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Para los recién ingresados la universidad está gestionando recursos con el fin de cubrir la matrícula del primer periodo académico.

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Además, el rector explicó que a través de la estrategia 'Presencialidad Remota' prestarán tabletas, equipos de computo y se correrá con los gastos de un plan móvil para los jóvenes menos favorecidos. Todo esto con el fin de que tengan mayor conectividad y puedan realizar sin contratiempos sus actividades académicas.

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Para salir beneficiado con esta propuesta tendrán que registrarse en la plataforma suministrada por la UIS y habrá plazo para la postulación hasta el 14 de mayo.

Un día después, la universidad estará anunciando los ganadores de estos beneficios tecnológicos.