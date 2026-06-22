Madres comunitarias accederán a energía limpia con nueva granja solar en Barrancabermeja, Santander

Bucaramanga, Santander

Un nuevo hito en la transición energética se dio en el puerto petrolero de Santander y el país con la entrega de una granja solar para 30 hogares manejados por madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La granja solar está conformada por 1.628 paneles solares, tres inversores de última generación y un centro de transformación de 1.200 kVA; además, contó con una inversión superior a los seis mil millones de pesos.

Desde el Ministerio de Minas y Energía se destacó que el resultado es parte de la estrategia nacional de comunidades energéticas, siendo 13 grupos organizados de Barrancabermeja los que se verán beneficiados.

“Eso es muy importante, porque tenemos comunidades energéticas de juntas de acción comunal, tenemos comunidades energéticas de pescadores, pero sí era muy importante que pudiésemos tener una de madres comunitarias, porque al final la labor de las madres comunitarias, el trabajo de cuidado que allí se hace para la población más vulnerable”, señaló Edwin Palma, Ministro de Minas y Energía de Colombia.

La granja solar tiene una vida útil estimada entre 25 y 30 años y el 80% de la mano de obra fue local. Adicionalmente, la energía producida será inyectada al Sistema Interconectado Nacional a través de la Electrificadora de Santander (ESSA), lo que permitirá costos más bajos en el recibo de la luz.