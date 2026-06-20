Girón y Piedecuesta activan alerta hospitalaria ante segunda vuelta presidencial

Bucaramanga, Santander

A través del decreto 58, la alcaldía de Girón dispuso las medidas para garantizar el orden y el libre desarrollo de la segunda vuelta presidencial. Entre las acciones se encuentra la ley seca a partir de hoy sábado 20 de junio desde las 12 del mediodía, la restricción de parqueo de vehículos en un radio de 200 metros alrededor de la Casa de la Cultura y la alerta amarilla hospitalaria en la clínica del municipio y la red hospitalaria pública.

Esta última se decreta para priorizar los servicios médicos más urgentes y de esta manera responder de manera oportuna ante cualquier emergencia que se registre durante los comicios.

“Se decreta una alerta amarilla para el municipio de Girón, para la clínica Girón y la red hospitalaria, donde desde las seis de la mañana del día 21 de junio y hasta las 00 horas de la noche del mismo día tendremos alerta”, enfatizó Rafael Garzón, secretario de seguridad del municipio.

Esta misma medida se decretará en Piedecuesta, pero a partir de hoy sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes 22 de junio a la misma hora.

“La Secretaría de Salud del municipio de Piedecuesta, mediante circular 036 de 2026 y con motivo de las próximas elecciones a realizar en el municipio el día 21 de junio de 2026 y con el propósito de garantizar una adecuada y oportuna prestación de los servicios de salud antes, durante y después del proceso electoral, declara alerta amarilla”, explicó la Alcaldía.

La medida permite específicamente: asegurar turnos y la presencia de talento humano adicional, garantizar el inventario suficiente de medicamentos, insumos médicos y sangre, activar los planes de emergencia y contingencia de clínicas y hospitales para responder de forma rápida ante eventos de salud pública, agilizar la recepción de pacientes en urgencias y operar de forma permanente los sistemas de referencia y contrarreferencia entre distintos centros médicos.