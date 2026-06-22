“Tienes una cara de ministro”: el guiño del presidente electo De la Espriella al exalcalde Beltrán

Bucaramanga

Tras finalizado el pre conteo de la segunda vuelta presidencial que dejó como presidente electo de Colombia al abogado Abelardo De la Espriella la celebración se dio en Barranquilla y allí estuvo presente el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien fue su gerente de regiones durante la campaña electoral.

En medio de la euforia, el presidente electo le dijo a Beltrán que “esto es gracias a ti, tienes una cara de ministro, tu sabes lo agradecido que estoy” y es que desde Bucaramanga fue donde se empezó a fortalecer la campaña de De la Espriella y en el departamento de Santander logró una votación superior a los 800 mil votos.

Paula Ramírez, esposa de Beltrán, también jugó un papel clave en la campaña electoral de De la Espriella y es que durante la recolección de firmas para inscribir la candidatura, la exgestora social de Bucaramanga entregó más de 40 mil firmas.

Abelardo De la Espriella en Santander durante la primera vuelta presidencial obtuvo 684.563 mientas que en la segunda vuelta los votos se incrementaron obteniendo en total 822.592.