Esto le dicen el gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga al presidente De la Espriella

Bucaramanga

Tras conocerse que Abelardo De la Espriella es el presidente electo de Colombia para los próximos cuatro años, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, felicitaron al próximo mandatario y pidieron mayor apoyo para las regiones.

“Pedirle que se recupere la institucionalidad, que se recupere esa articulación entre el Gobierno Nacional, Gobierno Departamental y municipios porque lo necesitamos para lo que falta, para los proyectos que tenemos para mejorar las condiciones de vida de los santandereanos”, indicó el gobernador Juvenal Díaz Mateus.

A su turno, el alcalde Portilla hizo lo propio y señaló que “estamos convencidos que desde las regiones podemos aportar a este proyecto de la patria milagro, que ganó hoy democráticamente en las urnas. Estamos listos para alinear nuestro proyecto de ciudad con el nuevo gobierno nacional, seguridad, desarrollo y oportunidades para nuestros ciudadanos”.

Desde ProSantander y toda esta red en el país también emitieron un comunicado en conjunto tras los resultados de la segunda vuelta presidencial y felicitaron al presidente electo Abelardo De la Espriella y además reconocieron el trabajo de la Registraduría Nacional del Estado Civil por el trabajo rápido para que el país conociera los resultados.

“Reiteramos el compromiso de la Red PRO para contribuir a tender puentes y unir a todo el país para sacar adelante iniciativas que permitan fortalecer la autonomía regional y trabajar conjuntamente en el desarrollo de importantes proyectos que generen desarrollo, empleo y crecimiento para las regiones, así como bienestar y oportunidades para todos los colombianos”, indicaron en el comunicado.

Simpatizantes del presidente electo se reunieron en la sede política en Bucaramanga y desde allí también participaron políticos electos de la región.