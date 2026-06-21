Ministro de Trabajo pide investigar presunto constreñimiento en empresa santandereana Copetran

Bucaramanga, Santander

Antonio Sanguino, Ministro de Trabajo, solicitó a las autoridades competentes adelantar investigaciones por un presunto caso de constreñimiento al sufragante denunciado al interior de la empresa de transporte originaria de Santandereana, Copetran.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de la cartera laboral calificó como “muy grave” la denuncia hecha por trabajadores de la compañía y aseguró que desde el Ministerio ya se activaron las acciones correspondientes.

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“La denuncia de las y los trabajadores de Copetran por presunto constreñimiento al sufragante es muy grave. El voto no puede tener jefe”, manifestó el ministro.

Según explicó Sanguino, ante la Fiscalía General de la Nación fueron denunciados los máximos directivos de la empresa por presuntas conductas contra los mecanismos de participación democrática y un posible constreñimiento al sufragante.

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De acuerdo con la denuncia conocida por el Ministerio, durante una reunión virtual realizada el pasado 19 de junio con más de 140 empleados, convocada por la alta dirección de Copetran, se habrían relacionado la estabilidad económica de la empresa, la conservación de los empleos y el bienestar de cientos de familias con el resultado de las próximas elecciones presidenciales.

“En la reunión se advirtió sobre pérdida de empleos, reducción de operaciones, salida de inversionistas y eventual desaparición de empresas, asociando estos escenarios con la continuidad de determinadas políticas y con el resultado electoral”, señaló el ministro.

En los videos que compartió el jefe de la cartera, se escuchan frases como “¿Qué pasaría si seguimos en esta corriente entonces?”, “Si este país continúa otros 4 años, como los 4 años que hemos vivido, se acaban empresas”, “Señores, si no existieran las empresas, no existiríamos nosotros los trabajadores”, “Ya me solicitaron sacar 16 vehículos de operación, si la situación del país no mejora, el panorama es muy gris y nos tocaría mirar qué hacer porque las multinacionales ya no resisten más presión”.

Sanguino agregó que los mensajes habrían sido transmitidos por personas que ejercen autoridad sobre los trabajadores, situación que, según la denuncia, podría constituir una forma indirecta de presión sobre la libertad del voto y la autonomía política de los empleados.

“Que quede claro: ningún empleador tiene poder sobre la conciencia, las ideas o el voto de sus trabajadores”, puntualizó el ministro, al tiempo que invitó a los trabajadores a denunciar este tipo de hechos.

Hasta el momento, la empresa Copetran no se ha pronunciado oficialmente frente a las denuncias realizadas por el ministro de Trabajo.