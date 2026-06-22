De la Espriella volvió a ganar en 85 municipios de Santander. ¿Dónde perdió?

Bucaramanga

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella volvió a ganar las elecciones de segunda vuelta en Santander por una gran diferencia; las cifras del preconteo mostraron un amplio margen de ventaja de la campaña ganadora frente a la de Iván Cepeda.

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Los resultados reportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil dieron cuenta que Abelardo De la Espriella obtuvo 822.592 votos en Santander, es decir el 64,58 % del total de la participación en el departamento en los comicios de este domingo 21 de junio.

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Por Iván Cepeda Castro votaron 431.551 santandereanos lo cual representó el 33,88 % del total de la participación en la región.

La diferencia entre ambos candidatos que tomaron parte en la segunda vuelta presidencial fue de 391.041 votos. En la primera había sido de 340.565 votos.

En la primera vuelta, había ganado De la Espriella con 684.563, el 57,09% del total de sufragios; Iván Cepeda había resultado segundo con 343.998 votos.

Por municipios

En Bucaramanga ganó el presidente electo; De la Espriella sacó 229.851 votos contra 117.895 de Iván Cepeda, una diferencia de 111.956.

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Como ocurrió en los comicios del 31 de mayo, De la Espriella ganó en 85 municipios de Santander. El resultado fue adverso al presidente electo solo en Barrancabermeja y Puerto Wilches, municipios del Magdalena Medio.

En Barrancabermeja, el principal puerto del país sobre el río Magdalena, el presidente electo sacó 43.584 votos contra 83.663 de Iván Cepeda.

En Puerto Wilches, Cepeda obtuvo 10.288 votos; De la Espriella 6.722.