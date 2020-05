Sindicato de educadores no apoyará logística del PAE de Cartagena

La directriz del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Bolívar, SUDEB, es clara y precisa al magisterio de Bolívar, Cartagena y Magangué, “quedarse en casa” y no acoger el llamado de algunas secretarias para que los maestros apoyen la logística de entrega de alimentos y ayudas a los estudiantes.

A través de un comunicado, el Sudeb advierte que desde el pasado 20 de abril del presente año, en medio de la declaratoria de Emergencia Sanitaria, Social, Económica y Ecológica, que definió el “aislamiento preventivo obligatorio” los docentes han asumido el reto, aún en medio de la brecha en conectividad y desigualdad social existente en nuestro país, de seguir educando a los niños y niñas en todo el Departamento.

“No estamos cruzados de brazos, son largas y extenuante las jornadas de trabajo, preparando las clases, diseñando las guías didácticas, atendiendo los estudiantes, las reuniones de padres de familia, profesores, diligenciamiento de todo tipo de formatos, utilización las plataformas de las digitales con una clara sobreexposición de radiación lumínica y electromagnética en la salud visual, que antes era moderada y ahora es intensa”, señala el comunicado.

El Sindicato advierte que hay un aumento desmedido de exigencias, obligaciones y deberes por parte directivos docentes, que pudieran derivarse en extralimitación de funciones, que pueden perfectamente tipificarse como acoso laboral (Ley 1010 de enero 23 de 2020. Sin contar con repercusiones insospechadas en salud mental a mediano y largo plazo en los(as) maestros(as).

A quedarse en casa

El Sindicato rechaza medidas como la entrega en físico de materiales didácticos y guías talleres al estudiante a través padres de familia. “Decimos también al magisterio no ser coparticipes tales iniciativas. Nuestra postura tiene un fundamento normativo en el sentido de exponer al personal docente y directivo a violentar medidas sanitarias de conocimiento público (artículo 368 Código Penal) decreto 417de 17 marzo 2020 donde no se contempla la movilidad de los docentes a las Instituciones Educativas”.

Sobre el PAE

Expresa el Sindicato que con relación al oficio con fecha 05 de mayo de 2020 enviado por la Secretaria de Educación Distrital a los rectores relacionado con personal de apoyo para logística y verificación de entrega PAE 2020, el llamado al magisterio de Cartagena y sus corregimientos es a permanecer en casa, no hacer presencia física en las instituciones educativas, no aceptar invitaciones voluntarias de la Secretaria o sus funcionarios y directivos docentes so pretexto de integrar grupos de apoyo logístico al PAE.

