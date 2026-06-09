Pacientes Colombia exige a Cepeda y De La Espriella convertir la salud en una política de Estado

En medio de la carrera presidencial, Pacientes Colombia hizó una alerta, que consite en una exigencia directa a las campañas de Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella: comprometerse a convertir la salud en una política de Estado y garantizar una participación permanente de pacientes y usuarios en las decisiones que definen el rumbo del sistema.

La organización, que agrupa a 204 asociaciones de pacientes en el país, advirtió que la salud de millones de colombianos no puede seguir dependiendo de los cambios de gobierno ni de las disputas partidistas.

En ese sentido, pidió que el próximo presidente garantice estabilidad institucional y mecanismos de participación que trasciendan los periodos presidenciales.

La exigencia a las campañas

El movimiento hizo un llamado a ambos candidatos para que se comprometan públicamente con la creación y formalización de una instancia permanente de participación ciudadana en salud, con presencia técnica de pacientes y usuarios en los espacios donde se toman decisiones sobre políticas públicas, rutas de atención, asignación de recursos y respuesta a las crisis del sector.

Según la organización, la voz de los pacientes no puede limitarse a los debates electorales o a escenarios simbólicos, sino que debe formar parte de la construcción, implementación y seguimiento de las políticas públicas en salud.

“No podemos cambiar de sistema cada cuatro años” indicó Pacientes Colombia

El vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, advirtió que el país necesita una política de Estado en salud y no una política de gobierno.

“La salud no depende de Cepeda ni de Abelardo; es responsabilidad del Estado colombiano garantizar un sistema estable, predecible y centrado en los pacientes”, afirmó Silva.

Aseguró que los cambios de modelo cada cuatro años mantienen en la incertidumbre a millones de personas frente a la continuidad de sus tratamientos, medicamentos y citas médicas.

Alerta por 16 millones de pacientes

La organización recordó que cerca de 16 millones de colombianos conviven con enfermedades crónicas o de alto costo y dependen del adecuado funcionamiento del sistema. En ese sentido, cuestionó si las campañas han consultado realmente las necesidades de los pacientes y cómo planean incorporarlos en la construcción de soluciones.

Asimismo, pidió que el próximo gobierno reconozca de manera explícita la salud como un derecho humano y fortalezca las garantías para líderes sociales y voceros de organizaciones de pacientes en los territorios.

Entre ello tambien, la organización insistió en que la creación de una instancia permanente de participación ciudadana debe quedar reflejada en los programas de gobierno, los acuerdos de gobernanza del sector y las normas que expida la próxima administración.

Para las asociaciones de pacientes, el Estado tiene la obligación de garantizar continuidad en la atención, estabilidad institucional y transparencia en el manejo de los recursos públicos, de manera que el acceso a la salud deje de depender de los vaivenes políticos.