Con tutela logró que conjunto lo dejara entrar a casa de su mamá

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Bucaramanga

El señor Humberto Landínez tuvo que recurrir a sus abogados y con un acción de tutela pudo ver a su mamá.

El caso se presentó en el condominio Villas de Mediterráneo cuando la administración del conjunto no lo dejó entrar al apartamento donde vive su progenitora.

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Landínez manifestó que iba a visitarla y a llevarle medicamentos porque necesita de sus cuidados, sin embargo, el consejo de la administración le negó la entrada.

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Según el abogado Reinaldo Gómez, algunos conjuntos del área metropolitana de Bucaramanga se están extralimitando en sus funciones durante esta época de pandemia, cosa que ha llevado a violar los derechos fundamentales de los familiares de residentes.

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El fallo que falló a favor del señor Landínez que también cobija a su hija que está haciendo las prácticas de medicina y quien aseguró estaba siendo víctima de discriminación por su profesión.