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11 ago 2026 Actualizado 00:13

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Salud y bienestar
DEPORTE

Así podrá realizar ejercicio en Bucaramanga

La Alcaldía reglamentó los horarios de salida tanto para los adultos como para los niños.

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La Alcaldía de Bucaramanga reglamentó el horario de salida para las actividades deportivas tanto de adultos como de menores, tras la emergencia por la COVID-19.

En el caso de los adultos podrán salir una hora al día en el horario comprendido entre las 5:00 y las 8:00 de la mañana, sin importar el pico y cédula.

Los horarios y sectores que saldrán desde este lunes

Consuelo Rodríguez directora del Inderbú dijo que se deben tener en cuenta todas las medidas de bioseguridad, "se debe salir con tapabocas, pantalón deportivo largo y mantener la distancia de dos metros".

Para niños

Los niños entre los 6 y 17 años podrán salir solo media hora los lunes, miércoles y viernes, en dos horarios. De 7:00 a 9:00 de la mañana, o de 4:00 a 6:00 de la tarde.

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Deben estar acompañados de un adulto y no pueden hacer uso de juegos ni manipular bicicletas y balones.

"Dado que en Bucaramanga hemos estado juiciosos y no hemos tenido más casos se habilitan estos horarios. La idea es que salgan a caminar y se distraigan un rato, obviamente con su tapabocas y todas las medidas de sanidad", dijo Rodríguez.

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