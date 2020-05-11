Los horarios y sectores que saldrán desde este lunes

Bucaramanga

A partir de hoy lunes 11 de mayo se reactivaron varios sectores de la economía, pero en horarios que ha estipulado la Alcaldía de Bucaramanga.

Comercialización de combustibles y lubricantes para vehículos, la cadena productiva, de mantenimiento, almacenamiento, reparación y transporte de automotores, podrán desarrollar sus actividades de manera presencial entre las 2:00 p.m., y las 8:00 p.m.

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Las empresas dedicadas a la comercialización de materiales de construcción, ferretería, cerrajería y productos de vidrio y pintura, que podrán operar entre las 8:00 a.m., y 8:00 p.m.

A los sectores mencionados, se suman las empresas que presten servicios de mantenimiento, almacenamiento, reparación y transporte de muebles somieres, camas y colchones, así como las de lavandería. Estas podrán reiniciar labores el miércoles 13 de mayo.

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Asimismo, las empresas que distribuyan y comercialicen productos químicos, metales, maquinaria y equipos, productos textiles, de cuero, calzado, madera y fabricación de papel y cartón, podrán retomar labores a partir del viernes 15 de mayo, de manera electrónica y con entrega a domicilio.

También las empresas que comercialicen libros, periódicos, materiales de papelería, que presenten servicio de fabricación y mantenimiento de computadores y equipos electrónicos.

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Los lavaderos de vehículos y estaciones de servicio, por su parte, podrán operar durante 24 horas.