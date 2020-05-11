Río Chicamocha mantiene la alerta roja

Bucaramanga

El represamiento den el río Chicamocha a la altura de los municipios de Cepitá, Aratoca, y Jordán y ya mermó, sin embargo, el afluente continua en alerta roja porque inició la temporada de lluvias.

En la zona hay maquinaria amarilla para quitar los escombros que se originan por la lluvia pero a pesar de la presencia de autoridades, la comunidad de la zona no puede acercarse al río y se debe estar a máximo 30 metros de este importante afluente de Santander.

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Alexcebith Acosta, director de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, dijo que se redujo la amenaza, pero aún no se recupera el cauce del río.

"Se ha reducido la amenaza, pero se hace un llamado de atención para no estar cerca y no invadir el cauce del río, la CAS sigue atenta en la zona, sigue reduciendo esa situación para que la hidráulica del río se pueda recuperar".

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Las comunidades de la zona continúan en aislamiento y evacuadas para evitar que se genere una emergencia por el desbordamiento del río Chicamocha