Zapateros realizarán plantón

El plantón será a las 7:30 de la mañana en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán porque dice el gremio de zapateros, y sobretodo las personas que trabajan como armadores ya son grandes las perdidas económicas por la cuarentena.

A eso se le suma que no todas las empresas han podido abrir sus puertas, ya que al llenar el registro de la plataforma no es exitoso porque no reúnen todos los requisitos.

Wilson Gamboa presidente de Asoinducals, explicó cómo va la reactivación del gremio, "han podido abrir las empresas con alrededor del 30% del personal primero porque se debe guardar la distancia y segundo porque no hay a quien venderle".

Dicen los zapateros que hasta que no se abra el comercio la situación para ellos y muchos sectores no va a mejorar.