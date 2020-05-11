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11 ago 2026 Actualizado 00:29

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Zapateros realizarán plantón

La razón es que no han podido iniciar labores por requisitos de inscripción en la plataforma.

Zapateros realizarán plantón

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El plantón será a las 7:30 de la mañana en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán porque dice el gremio de zapateros, y sobretodo las personas que trabajan como armadores ya son grandes las perdidas económicas por la cuarentena.

Esta semana se reactivan más de 10 sectores

A eso se le suma que no todas las empresas han podido abrir sus puertas, ya que al llenar el registro de la plataforma no es exitoso porque no reúnen todos los requisitos.

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Wilson Gamboa presidente de Asoinducals, explicó cómo va la reactivación del gremio, "han podido abrir las empresas con alrededor del 30% del personal primero porque se debe guardar la distancia y segundo porque no hay a quien venderle".

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Dicen los zapateros que hasta que no se abra el comercio la situación para ellos y muchos sectores no va a mejorar.

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