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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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COMERCIO

Una decena de negocios cerrados por infringir medidas en Girón

Hay otros 30 establecimientos que fueron multados por no cumplir las normas de bioseguridad.

Foto: Cortesía para Caracol Radio

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En una visita de inspección por los establecimientos comerciales, la alcaldía de Girón en compañía de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Gestión del Riesgo y la Secretaría de Salud encontraron que muchos de ellos no estaban acatando las medidas sanitarias, hecho que desató una serie de comparendos y cierres. 

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Es por ello que hay 10 negocios que tuvieron que ser sellados temporalmente y otros 30 fueron multados por no cumplir con los protocolos de seguridad para laborar.

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La administración recordó que se intensificarán los controles a estos establecimientos teniendo en cuenta que a partir de este lunes 11 de abril se reactivan más sectores económicos como el de los peleteros, concesionarios y ventas de autopartes en el área metropolitana.

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Cabe recordar que para evitar sanciones, las empresas deberán estar registradas ante la Cámara de Comercio y tener los requerimientos necesarios

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