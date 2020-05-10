Una decena de negocios cerrados por infringir medidas en Girón
Hay otros 30 establecimientos que fueron multados por no cumplir las normas de bioseguridad.
Bucaramanga
En una visita de inspección por los establecimientos comerciales, la alcaldía de Girón en compañía de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Gestión del Riesgo y la Secretaría de Salud encontraron que muchos de ellos no estaban acatando las medidas sanitarias, hecho que desató una serie de comparendos y cierres.
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Es por ello que hay 10 negocios que tuvieron que ser sellados temporalmente y otros 30 fueron multados por no cumplir con los protocolos de seguridad para laborar.
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La administración recordó que se intensificarán los controles a estos establecimientos teniendo en cuenta que a partir de este lunes 11 de abril se reactivan más sectores económicos como el de los peleteros, concesionarios y ventas de autopartes en el área metropolitana.
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Cabe recordar que para evitar sanciones, las empresas deberán estar registradas ante la Cámara de Comercio y tener los requerimientos necesarios.