Joven cayó a un abismo y murió por picadura de abejas

Bucaramanga

Los hechos se presentaron cuando un joven de 16 años identificado como José Gregorio Guerrero de nacionalidad venezolana perdió el control de su bicicleta en una curva en la vía San Gil – Bucaramanga y rodó por un abismo de más de ocho metros de altura.

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Las autoridades de carretera de Santander señalaron que el joven cayó en un enjambre de abejas que le causaron graves picaduras llevándolo a la muerte.

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Según testigos, José Gregorio venía desde el departamento de Antioquia y su idea era regresar a Venezuela en su bicicleta.

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En estos momentos el joven permanece en Medicina Legal en Bucaramanga a la espera de que sus familiares reclamen su cuerpo.