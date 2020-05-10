El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Esta semana que comienza es crucial para Bucaramanga ya que más de 10 sectores retomarán sus actividades económicas. Así lo indicó el asesor de la alcaldía, Ángel Galvis.

Aclaró que la reactivación se hará gradualmente y por grupos.

Lea también: Joven cayó a un abismo y murió por picadura de abejas

El lunes 11 de mayo podrán salir a laborar 4 nuevos sectores desde las 2:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., que son: cerrajerías y vidrierías con venta al por mayor; el de peletería; ventas de autopartes, talleres de mecánica y negocios de productos químicos.

Le puede interesar: Una decena de negocios cerrados por infringir medidas en Girón

El asesor aclaró que previamente estas empresas debieron registrarse ante la Cámara de Comercio en la página emergencia.bucaramanga.gov.co para hacer seguimiento a los protocolos de bioseguridad que cada una ha implementado.

Por otro lado, Caracol Radio conoció que este miércoles 13 de mayo regresan a las actividades las lavanderías y mueblerías desde las 2:00 p. m. hasta las 8 p. m. Este último tendrá las puertas abiertas para su despacho.

Lea la noticia: VIDEO: Celebran Día de las Madres con serenata móvil

Finalmente los últimos, pero no menos importantes sectores que reactivan labores serán los almacenes de calzado, textiles y cueros; las fábricas de papel; el sector de la computación y las papelerías y ventas de periódicos, estas con venta a domicilio.

Conozca todos los sectores económicos que podrán reanudar labores esta semana: