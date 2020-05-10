VIDEO: Tanqueta del Esmad se volvió restaurante
La policía llegó hasta el norte de Bucaramanga y festejó con las mamás este día especial.
Bucaramanga
La policía de Bucaramanga y sus hombres del escuadrón anti-disturbios transformaron la tanqueta del Esmad en un restaurante y a sus hombres en chef hoy en el Día de las Madres.
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Fueron más de 200 almuerzos que la fuerza pública logró preparar y entregar a las mamás de los sectores más vulnerables del norte de la ciudad.
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La celebración terminó con detalles para todas las mujeres y al ritmo de una serenata dedica a su gran labor.
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Muchas de ellas expresaron nunca haber vivido esta fecha como hoy, teniendo en cuenta que no han podido salir a festejar con sus familias por el aislamiento obligatorio.