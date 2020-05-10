Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 ago 2026 Actualizado 00:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga
RESTRICCIÓN

Hoy rota pico y cédula en el área

El cambio aplica para los cuatro municipios y para Lebrija. La medida comenzará con los dígitos 3 y 4.

Foto: Caracol Radio

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

A partir de este lunes 11 de mayo, en Bucaramanga, su área metropolitana y Lebrija rotará el pico y cédula. 

Restricción que sirve para salir únicamente a mercar, hacer diligencias bancarias y otras actividades permitidas por la Alcaldía.

Lea también: VIDEO: El rebusque de los mariachis para trabajar el Día de las Madres

La medida iniciará el lunes con los números de cédula terminados en 3-4; martes, 5-6; miércoles, 7-8; Jueves, 9-0 y viernes: 1-2.

Cabe resaltar, que la restricción se mantiene todo el día los sábados y domingos.

Le puede interesar: VIDEO: Celebran Día de las Madres con serenata móvil

De igual manera la alcaldía de Bucaramanga anunció que se levanta el pico y placa para las personas que tengan vehículos y les coincida el mismo día de pico y cédula. 

Lea noticia: Joven cayó a un abismo y murió por picadura de abejas

Es decir, que quedan exentos de esta restricción vial a los que les coincide con el pico y cédula y podrán movilizarse en su vehículo sin ningún problema.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir