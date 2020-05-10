Bucaramanga

A partir de este lunes 11 de mayo, en Bucaramanga, su área metropolitana y Lebrija rotará el pico y cédula.

Restricción que sirve para salir únicamente a mercar, hacer diligencias bancarias y otras actividades permitidas por la Alcaldía.

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La medida iniciará el lunes con los números de cédula terminados en 3-4; martes, 5-6; miércoles, 7-8; Jueves, 9-0 y viernes: 1-2.

Cabe resaltar, que la restricción se mantiene todo el día los sábados y domingos.

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De igual manera la alcaldía de Bucaramanga anunció que se levanta el pico y placa para las personas que tengan vehículos y les coincida el mismo día de pico y cédula.

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Es decir, que quedan exentos de esta restricción vial a los que les coincide con el pico y cédula y podrán movilizarse en su vehículo sin ningún problema.