Bucaramanga

Uno a uno los 105 obreros de la firma Summas que levantan una torre de apartamentos en la carrera 21 con calle 38 de Bucaramanga pasaron para que personal de la IPS Prosynergo les tomarán una muestra de sangre que permitiría conocer su nivel de anticuerpos antes de volver al trabajo este lunes 11 de mayo.

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La prueba diagnóstica fue tomada en un espacio adecuado en el sitio de la obra bajo estrictas normas de salubridad; cerca, están los comedores y los lavamanos que se instalaron para cumplir con el protocolo de bioseguridad exigido por la alcaldía de Bucaramanga a las constructoras.

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José David Maure Pérez, gerente de la IPS de Salud Ocupacional dijo a Caracol Radio que la actividad e significativa. "Summas hace un esfuerzo grande para determinar cuáles de sus empleados están en óptimas condiciones para volver a la obra. Es un hacer un mapa epidemiólogico", aseguró el médico.

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El profesional de la salud explicó que la prueba de sangre mide el nivel de anticuerpos frente al coronavirus; "entregamos los resultados de un día para otro. En dos semanas tomaremos otra prueba", agregó.

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Federico Gómez, gerente de Summas declaró que "van más allá de las normas solicitadas por el gobierno". Aparte de las pruebas rápidas hay protocolos de distanciamiento y desinfección. Tenemos camerinos por cada cuadrilla de trabajo donde el personal se cambia; los overoles usados cada día se envían a la lavandería y de esa manera tienen una ropa adecuada", aseguró.

Hernán Clavijo, gerente de Camacol en Santander informó que hay 3 mil trabajadores inscritos en la base de la Cámara de Comercio. En el área metropolitana hay 130 proyectos activos. En Bucaramanga son 40 edificios significativos cuya ejecución se reanudó en medio de la cuarentena.