Llegó un de las fechas más esperadas por los mariachis en Bucaramanga, el Día de las Madres, pero a pesar de eso, manifiestan estar en crisis.

Lea también: Una decena de negocios cerrados por infringir medidas en Girón

Desde que comenzó la pandemia y ya no se pueden hacer serenatas para cumpleaños, fiestas entre otras celebraciones ha sido un drama poder trabajar. La gente dejó de pedir la presentación de los mariachis hasta en un 60%. Así lo señaló Cristian Ortega, mariachi de profesión.

Le puede interesar: Prensa escrita: mucha audiencia, pocos ingresos

"Nosotros no estamos recibiendo ayuda de nadie, no nos están dando ningún apoyo. A nosotros no se nos ha dado nada. El gremio de la música está desprotegido. Muchos de los grupos y quienes cantamos solos, nos hemos rebuscado el trabajo. Estamos dando serenatas en las calles y en pequeños grupos con los elementos de seguridad" señaló Ortega.

Lea la noticia: VIDEO: Celebran Día de las Madres con serenata móvil

Pero no todo es malo en este día especial. Así como muchos se rebuscan poder ofrecer serenatas al aire libre, otros grupos de mariachis decidieron salir a las calles con bafle, guitarra y trompeta al hombro para recolectar dinero de las personas que de buena fe los escuchan desde las casas.