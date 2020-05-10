VIDEO: Celebran Día de las Madres con serenata móvil
La gobernación de Santander festejó de otra manera esta fecha especial. Las mamás pudieron disfrutar del "show" desde sus casas.
Bucaramanga
Desde muy temprano la gobernación de Santander salió a recorrer las calles de Bucaramanga y con un grupo de mariachis ofrecieron una serenata a todas las madres en su día.
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En una caravana los mariachis en compañía del gobernador, Mauricio Aguilar brindaron un show del que pudieron disfrutar todas las mamás desde sus balcones.
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Al ritmo de la ranchera estas mujeres comenzaron su día de una forma diferente teniendo en cuenta que por esta pandemia y el aislamiento no se podrá celebrar en las calles.
La serenata móvil recorrió durante toda la mañana las calles no solo de Bucaramanga sino del área metropolitana.
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Santander se mantiene en su toque de queda y la gente solo podrá pedir lo que necesite a domicilio.