VIDEO: Celebran Día de las Madres con serenata móvil

Bucaramanga

Desde muy temprano la gobernación de Santander salió a recorrer las calles de Bucaramanga y con un grupo de mariachis ofrecieron una serenata a todas las madres en su día.

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En una caravana los mariachis en compañía del gobernador, Mauricio Aguilar brindaron un show del que pudieron disfrutar todas las mamás desde sus balcones.

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Al ritmo de la ranchera estas mujeres comenzaron su día de una forma diferente teniendo en cuenta que por esta pandemia y el aislamiento no se podrá celebrar en las calles.

La serenata móvil recorrió durante toda la mañana las calles no solo de Bucaramanga sino del área metropolitana.

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Santander se mantiene en su toque de queda y la gente solo podrá pedir lo que necesite a domicilio.