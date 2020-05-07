Bucaramanga

Con estas pruebas que deberán llegar hoy a Bucaramanga se realizará una búsqueda de casos de COVID-19 en el Área Metropolitana. La aplicación masiva iniciará desde la próxima semana y se aplicará a mensajeros, policías y taxistas

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El médico Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular indicó cómo se van a realizar, "fue un esfuerzo de gremios económicos en la consecución de los recursos, $1.800 millones de pesos y adquirir un número de pruebas".

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No se descarta que estas tomas también sean aplicadas a personal de tiendas y supermercados que están teniendo contacto constante con público y podrían propagar el virus.