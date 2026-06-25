¿Qué es el Anillo de Fuego y por qué preocupa tras terremoto en Venezuela? Expertos responden. Getty Images

Venezuela vive las devastadoras consecuencias de un fenómeno geológico conocido como “doblete sísmico”, el cual implica, como ocurrió el pasado 24 de junio, el surgimiento de dos sismos de gran magnitud (7,2 y 7,5), con solo 39 segundos de diferencia.

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De acuerdo con el Gobierno venezolano, se registran por encima de 180 fallecidos actualmente y más de 1.500 heridos. Además, luego de los dos movimientos telúricos principales se han presentado cerca de 30 réplicas que extendieron la incertidumbre y el miedo de los afectados.

El Servicio Geológico Estadounidense (USGS, por sus siglas en inglés) señala que, aunque el norte de Venezuela tiene una historia de sismos fuertes, los eventos con magnitud superior a 7 son poco comunes. El último terremoto de magnitud similar (7.7) ocurrió en 1900 frente a la costa de Caracas.

¿Por qué se produjo el doble terremoto en Venezuela?

Los datos presentados por el USGS indican que el sismo de magnitud 7,5 ocurrido el 24 de junio de 2026 al sureste de Yumare, Venezuela, se produjo como resultado de un “deslizamiento lateral derecho superficial” cerca del límite entre las placas tectónicas del Caribe y de Sudamérica.

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La institución explica que en la zona del epicentro la placa del Caribe se desplaza hacia el este con respecto a Sudamérica aproximadamente 2 centímetros por año (20 mm/año).

Precisamente, este movimiento se ve compensado por un sistema de fallas de desplazamiento lateral que atraviesan el norte de Venezuela. Debido a la poca profundidad (10 km), el sismo produjo una ruptura a lo largo del sistema de fallas de San Sebastián, que se ubica en esta zona costera.

¿Qué es el Anillo de Fuego del Pacífico y por qué preocupa?

El doblete sísmico que impactó la costa norte de Venezuela está relacionado con la que es considerada la zona geológica más activa del planeta, conocida como el Anillo de Fuego del Pacífico. De acuerdo con el Smithsonian, cerca del 90 % de los terremotos en el mundo ocurren aquí.

Según explica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA en inglés), en el Anillo o Cinturón de Fuego se encuentra la mayor cantidad de volcanes activos del planeta (más de 450). Se extiende cerca de 40.250 kilómetros, en forma de herradura, desde Suramérica hasta la costa este de Norteamérica, a través del estrecho de Bering, hasta Japón y Nueva Zelanda.

¿Qué es el Anillo de Fuego y por qué preocupa tras terremoto en Venezuela? Expertos responden. Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA Ampliar ¿Qué es el Anillo de Fuego y por qué preocupa tras terremoto en Venezuela? Expertos responden. Getty Images / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA Cerrar

Aunque la Falla de San Sebastián, involucrada en el doble terremoto, no es una falla de subducción (donde se superponen las placas), forma parte del sistema tectónico regional influenciado indirectamente por el Anillo de Fuego.

Las subducciones de la placa de Nazca bajo la cordillera de los Andes y de la placa de Cocos bajo Centroamérica impulsan el movimiento al este de la placa del Caribe, que se acomoda a su vez mediante fallas transformantes como las del sistema Boconó, San Sebastián-El Pilar, las cuales actúan como válvula de escape de las fuerzas liberadas, generando así sismos de gran magnitud en la región.

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