Las ballenas regresan al Pacífico: dónde verlas y cómo su llegada impulsa a las comunidad locales

Turismo

Cada año ocurre una de las migraciones más increibles de la naturaleza. Las ballenas jorobadas dejan las aguas frías de la Antártida y emprenden un viaje de cerca de 8.500 kilómetros hasta llegar al Pacífico colombiano, donde encuentran un refugio para reproducirse, dar a luz y acompañar los primeros meses de vida de sus crías.

Ese recorrido ya comenzó. Parques Nacionales Naturales dio apertura oficial a la temporada de avistamiento de ballenas, que inicia este mes de julio y se extenderá hasta octubre en diferentes zonas del Pacífico colombiano, convirtiendo a esta región en uno de los principales escenarios de turismo de naturaleza del país.

Durante estos meses, visitantes nacionales y extranjeros podrán observar sus saltos, movimientos de cola y recorridos junto a sus ballenatos que c aracterizan el valor de este avistamiento.

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Una temporada que también mueve al Pacífico colombiano

Sin embargo, la llegada de las ballenas representa mucho más que la posibilidad de ver de cerca a uno de los animales más grandes del planeta. En los territorios del Pacífico colombiano, esta temporada también activa una cadena de turismo que involucra directamente a las comunidades locales.

Guías, lancheros, cocineras tradicionales, alojamientos familiares, restaurantes, emprendimientos y operadores turísticos hacen parte de una economía que crece alrededor del turismo de naturaleza y que encuentra en la conservación una oportunidad para proteger el territorio y generar ingresos.

Por eso, la experiencia va más allá del avistamiento. En departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, los viajeros también pueden recorrer manglares, caminar entre la selva tropical, visitar cascadas y playas, navegar ríos, conocer la gastronomía del Pacífico y acercarse a experiencias comunitarias construidas por quienes viven en estos ecosistemas.

De acuerdo con Parques Nacionales, el objetivo es que esta temporada se realice bajo criterios de turismo responsable y respeto por la vida silvestre, especialmente porque las ballenas llegan al país durante una etapa fundamental: su reproducción y el cuidado de sus crías.

Imagen de referencia de ballena. Foto: Getty Images / Art Wolfe Ampliar Imagen de referencia de ballena. Foto: Getty Images / Art Wolfe Cerrar

¿Dónde puede ver ballenas jorobadas en Colombia?

Para esta temporada, cuatro áreas protegidas del Pacífico colombiano recibirán visitantes para realizar actividades de avistamiento responsable:

Chocó: entre selva, playas y ballenas

El Parque Nacional Natural Utría, ubicado entre Nuquí y Bahía Solano, es uno de los lugares más reconocidos para observar ballenas jorobadas en Colombia. Además del avistamiento, los viajeros pueden recorrer senderos ecológicos, visitar cascadas, conocer iniciativas comunitarias de conservación y disfrutar de experiencias alrededor de la cultura del Pacífico.

En destinos como Nuquí, la visita puede complementarse con recorridos por ríos selváticos, aguas termales como las de Jurubirá, caminatas de naturaleza, gastronomía tradicional y actividades lideradas por habitantes locales.

Bahía Málaga: uno de los refugios de las ballenas

En Buenaventura, Valle del Cauca, se encuentra el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, otro de los puntos principales para esta temporada.

Además de ser un escenario clave para observar mamás con sus crías, esta zona ofrece experiencias como recorridos en kayak, caminatas ecológicas, paseos en lancha y visitas a comunidades de sectores como Juanchaco y Ladrilleros.

Gorgona: biodiversidad en medio del océano

El Parque Nacional Natural Gorgona, ubicado frente a las costas de Guapi, Cauca, también hace parte de los destinos habilitados para la temporada.

Este lugar combina el avistamiento de ballenas con otras actividades de naturaleza como senderismo, buceo y recorridos para conocer la riqueza marina de la isla, donde también habitan diferentes especies de aves, peces y fauna protegida.

Tumaco: cultura y naturaleza del Pacífico nariñense

En Nariño, el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera será otro de los escenarios para observar ballenas jorobadas.

Además de la experiencia marina, Tumaco ofrece alternativas de turismo comunitario relacionadas con los manglares, la gastronomía local, el cacao, la piangua, el avistamiento de aves y las tradiciones culturales afrocolombianas.

¿Qué debe tener en cuenta para ver ballenas de manera responsable?

Aunque la llegada de las ballenas se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos del Pacífico, las autoridades recuerdan que las ballenas están en una etapa sensible de su ciclo de vida, especialmente las madres que permanecen junto a sus crías.

Por eso, antes y durante los recorridos se recomienda:

Realizar el avistamiento con operadores autorizados.

Recibir la inducción ambiental antes de iniciar la actividad.

Mantener una distancia mínima de 200 metros de las ballenas.

Estar acompañado por guías o intérpretes ambientales.

Evitar ruidos fuertes o acciones que puedan alterar su comportamiento.

No alimentar, tocar ni intentar atraer a los animales.

No arrojar residuos al mar.

Usar chaleco salvavidas durante el recorrido.

Utilizar bloqueador y repelente biodegradables.

Evitar plásticos de un solo uso dentro de las áreas protegidas.

Una temporada para conocer el Pacífico y protegerlo

La llegada de las ballenas jorobadas se ha convertido en una de las experiencias naturales más importantes del país, pero también en una oportunidad para mostrar la riqueza ambiental y cultural del Pacífico colombiano.

Cada recorrido responsable permite acercarse a una especie única, mientras fortalece proyectos locales que buscan demostrar que el turismo, la conservación y las comunidades pueden crecer de la mano.