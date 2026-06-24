¿Qué hacer durante un sismo? Cruz Roja entrega recomendaciones tras el temblor en Colombia

El fuerte movimiento telúrico, con epicentro frente a la costa de Venezuela, fue percibido en distintas regiones de Colombia, entre ellas Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y otras ciudades, lo que llevó a cientos de personas a evacuar edificios y viviendas de manera preventiva.

Tras el sismo, la Cruz Roja Colombiana difundió un video en sus redes sociales con recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para saber cómo reaccionar durante este tipo de emergencias y disminuir los riesgos.

La organización recordó que los sismos pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que recomendó conocer previamente el plan de emergencias de la vivienda, el lugar de trabajo o la institución educativa.

¿Qué hacer durante un sismo?

La principal recomendación es mantener la calma y evitar correr o entrar en pánico.

Si se encuentra dentro de una edificación construida bajo normas de sismo resistencia, permanezca en el interior y protéjase debajo de un mueble resistente o junto a una pared interior (triangulo de la vida). La Cruz Roja también recomienda proteger la cabeza y el cuello con los brazos, arrodillarse y permanecer en una posición de seguridad hasta que finalice el movimiento.

Si está en un lugar que no sea una construcción sismo resistente, evacúe tan pronto como sea posible siguiendo el plan de emergencia establecido.

¿Qué hacer cuando termine el movimiento?

Una vez finalice el sismo y solo cuando sea seguro hacerlo, cierre los suministros de gas, agua y energía eléctrica, si tiene la posibilidad de hacerlo sin ponerse en riesgo.

Después, evacúe de forma ordenada siguiendo las instrucciones de los organismos de emergencia o de los brigadistas, si los hay.

Acciones que debe evitar

La Cruz Roja también recordó algunas recomendaciones para reducir el riesgo de accidentes durante un sismo:

No ubicarse debajo de los marcos de las puertas.

Alejarse de ventanas, estanterías, lámparas u otros objetos que puedan caer.

No utilizar ascensores mientras ocurre la emergencia.

Si la persona se encuentra en la calle, debe dirigirse a un espacio abierto, lejos de edificios, postes, árboles y redes eléctricas. Allí debe agacharse y protegerse hasta que termine el movimiento.

Entre tanto, la entidad hizo un llamado a atender únicamente las indicaciones de las autoridades y de los organismos de socorro, y regresar a las viviendas o lugares de trabajo solo cuando se confirme que es seguro hacerlo, y mantenerse informado por lo canales oficiales de copmunicación.