Colombia tendrá por primera vez un registro para proteger sus bosques naturales de guadua y bambú

De acuerdo con el Sistema Nacional de Parques (SPNN), el 82% de la deforestación se concentra en tan solo el 9,8% de las áreas del sistema de parques (seis de 61 áreas protegidas). Estas corresponden a los Parques Na cionales Naturales (PNN) Tinigua, Sierra de La Macarena, Serranía de Chiribiquete, Cordillera de los Picachos y La Paya, así como a la Reserva Nacional Natural Nukak. Entre 1990 y 2024, se ha perdido en conjunto en estas áreas un total de 212.780 ha de bosque. / Anadolu

Colombia contará por primera vez con un registro nacional de sus bosques naturales de guadua y bambú, una herramienta que permitirá identificar estos ecosistemas considerados estratégicos por su aporte ambiental y su relación con comunidades que dependen de este recurso natural.

El Ministerio de Ambiente expidió la resolución que reglamenta este registro, contemplado en la Ley 2206 de 2022, para los guaduales y bambusales naturales Categoría 1. Esta clasificación corresponde a aquellos que crecen de manera espontánea, tienen capacidad de regeneración y cumplen funciones de bosques protectores.

¿Por qué son importantes los bosques naturales de guadua y bambú?

Estos ecosistemas tienen un papel fundamental en la regulación del agua, la protección de los suelos y la conservación de especies de flora y fauna. Además, ayudan en procesos de restauración ecológica y en la protección de zonas cercanas a fuentes hídricas.

De acuerdo con la nueva reglamentación, tendrán especial protección los guaduales y bambusales ubicados en franjas cercanas a ríos, quebradas y arroyos, así como aquellos que se encuentren alrededor de nacimientos de agua.

¿Cómo funcionará el registro?

El proceso será gratuito, voluntario y se realizará de manera virtual a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (Vital). Para registrar estos ecosistemas se deberá entregar información sobre su ubicación geográfica y la documentación correspondiente según cada caso.

Al incluirlos en el registro nacional, las autoridades ambientales podrán contar con información sobre estas zonas para orientar acciones de conservación y seguimiento.

¿Quiénes podrán registrar estos ecosistemas?

El trámite estará disponible para propietarios de predios, ocupantes de baldíos, organizaciones campesinas, consejos comunitarios, resguardos indígenas y demás personas o comunidades que acrediten su relación con estos territorios.

Además, quienes registren estos bosques podrán solicitar el aprovechamiento sostenible de la guadua y el bambú conforme a la normativa ambiental vigente. Esto permite que comunidades rurales y sectores forestales continúen haciendo uso de estos recursos naturales bajo criterios de conservación.

La reglamentación no modifica la propiedad de los predios ni cambia las condiciones existentes para el uso sostenible de la guadua y el bambú.