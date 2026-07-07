🔴 Colombia vs Suiza PARTIDO EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026: siga la transmisión
La Selección se juega otro histórico paso a los cuartos de final.
La Selección Colombia sigue su camino en el Mundial 2026. Este martes 7 de julio se enfrenta con Suiza por un lugar en los cuartos de final del certamen. El duelo se llevará a cabo a partir de las 3 de la tarde.
El cuadro nacional llega a este duelo con la ilusión de hacer historia, teniendo en cuenta que tan solo una vez logró superar la ronda de octavos. Lo hizo en el Mundial de Brasil 2014, cuando derrotó a Uruguay en el mítico Maracaná con doblete de James Rodríguez.
Ahora tiene la oportunidad perfecta, pues cuenta con un entrenador que conoce muy bien el ADN del fútbol colombiano (Néstor Lorenzo) y jugadores que están acostumbrados a rendir en ambientes bajo presión.
La columna vertebral del cuadro cafetero ofrece garantías de sobra que invitan a la ilusión, no en vano es una de las selecciones con menos goles recibidos y es de las pocas que se mantiene invictas. Lo anterior gracias a la gran labor de Dávinson Sánchez en la zaga central, Daniel Muñoz por banda, Gustavo Puerta en el mediocampo y Luis Díaz en el frente de ataque.
Novedades en Colombia y Suiza por lesión
Precisamente sobre la nómina que afrontará la serie en el Estadio BC Place de Vancouver, la única novedad pasa por el frente de ataque. Jhon Córdoba no podrá jugar más por una lesión en el aductor izquierdo, motivo por el cual Luis Javier Suárez recuperará su lugar en el once titular.
Pero los problemas físicos no solo aquejan a los colombianos. En Suiza se ha confirmado que Johan Manzambi, joven sensación de 20 años, sufrió un percance en su rodilla izquierda durante el último entrenamiento del equipo y pot tal motivo se pierde el duelo ante la Tricolor.
Posible nómina de Colombia
Teniendo en cuenta la baja de Jhon Córdoba y la costumbre de Néstor Lorenzo en variar poco su once titular, la nómina de HOY sería la siguiente:
Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Janer Lucumí, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; Luis Díaz, James Rodríguez, Luis Javier Suárez.
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Previo al encuentro, el técnico argentino Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa sobre el rival al que se van a enfrentar, las condiciones que pueden imponer, pero también de cómo se encuentra el equipo nacional, además de hacer énfasis en la situación de Jhon Córdoba.
En la previa del encuentro, el seleccionador suizo, Murat Yakin, destacó el nivel que ha mostrado la Tricolor durante la Copa del Mundo y reconoció la dificultad que representa enfrentar al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.
“Para los equipos latinoamericanos, cada desafío se trata de sobrevivir. Es duro; probablemente será nuestro partido más difícil. Tenemos que estar a la altura. Tienen jugadores en todas las posiciones que pueden marcar la diferencia. Pero si nos apegamos a nuestro plan de juego, también seremos muy peligrosos”.
La selección Colombia ya se prepara para lo que será el partido frente a Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo llegó a esta instancia del torneo, luego de dejar en los dieciseisavos de final a la selección de Ghana, con una única anotación de Jhon Arias.
¡Bienvenidos al minuto a minuto EN VIVO del partido Colombia vs Suiza por los octavos de final del Mundial 2026!