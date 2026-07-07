🔴 Colombia vs Suiza PARTIDO EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026: siga la transmisión

La Selección Colombia sigue su camino en el Mundial 2026. Este martes 7 de julio se enfrenta con Suiza por un lugar en los cuartos de final del certamen. El duelo se llevará a cabo a partir de las 3 de la tarde.

El cuadro nacional llega a este duelo con la ilusión de hacer historia, teniendo en cuenta que tan solo una vez logró superar la ronda de octavos. Lo hizo en el Mundial de Brasil 2014, cuando derrotó a Uruguay en el mítico Maracaná con doblete de James Rodríguez.

Ahora tiene la oportunidad perfecta, pues cuenta con un entrenador que conoce muy bien el ADN del fútbol colombiano (Néstor Lorenzo) y jugadores que están acostumbrados a rendir en ambientes bajo presión.

La columna vertebral del cuadro cafetero ofrece garantías de sobra que invitan a la ilusión, no en vano es una de las selecciones con menos goles recibidos y es de las pocas que se mantiene invictas. Lo anterior gracias a la gran labor de Dávinson Sánchez en la zaga central, Daniel Muñoz por banda, Gustavo Puerta en el mediocampo y Luis Díaz en el frente de ataque.

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Novedades en Colombia y Suiza por lesión

Precisamente sobre la nómina que afrontará la serie en el Estadio BC Place de Vancouver, la única novedad pasa por el frente de ataque. Jhon Córdoba no podrá jugar más por una lesión en el aductor izquierdo, motivo por el cual Luis Javier Suárez recuperará su lugar en el once titular.

Pero los problemas físicos no solo aquejan a los colombianos. En Suiza se ha confirmado que Johan Manzambi, joven sensación de 20 años, sufrió un percance en su rodilla izquierda durante el último entrenamiento del equipo y pot tal motivo se pierde el duelo ante la Tricolor.

Posible nómina de Colombia

Teniendo en cuenta la baja de Jhon Córdoba y la costumbre de Néstor Lorenzo en variar poco su once titular, la nómina de HOY sería la siguiente:

Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Janer Lucumí, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; Luis Díaz, James Rodríguez, Luis Javier Suárez.

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