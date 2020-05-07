Bucaramanga

En el barrio Alarcón hay por lo menos 150 almacenes de lujos y comercialización de autopartes para vehículos. Este es uno de los sectores que podrá empezar a trabajar la próxima semana; sin embargo, los comerciantes dicen estar a la expectativa, porque no conocen a fondo el decreto de la Alcaldía de Bucaramanga, ni las condiciones del mismo para abrir sus puertas.

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La principal preocupación es que dicho decreto plantea que las ventas se deben dar con citas previas, "nuestros clientes no son fijos, acá las personas llegan y solicitan el servicio. Nuestra propuesta es que nos dejen trabajar así sea cuatro días a la semana", señaló Ignacio Pedraza, un comerciante.

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Según la Alcaldía desde mañana ya está habilitada la plataforma emergencia.bucaramanga.gov.co para que las empresas se escriban, pero muchos de los locales de la zona no están al día con la matrícula mercantil.