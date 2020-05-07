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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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Internacional
MIGRACIÓN

VIDEO: Venezolanos fueron desalojados del Parque del Agua

Estas personas se ubicaron en una andén en la vía a Morrorico.

Bucaramanga
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En la vía a Morrorico en un andén bastaban estrecho hay por lo menos un centenar de venezolanos que fueron desalojados del Parque del Agua. En el lugar hay adultos mayores, mujeres embarazadas y hasta niños.

Ventas de autopartes a la expectativa por reactivación de mercado

Lo preocupante, según muchos de ellos, es que quedaron en plena curva donde se puede presentar algún accidente, "estamos acá los niños a veces no tienen precaución y terminan en la vía. Hay 32 personas vulnerables entre niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, pedimos que nos ayuden", dijo Carlos González.

Hospital de El Socorro sí tiene UCI

Llegada masiva

Muchas de las personas que están ubicadas en la zona, comuna 14 de la ciudad, señalaron que han llegado caminando en los últimos días de ciudades como Bogotá. Incluso aseguran que hay en camino más personas de países como Perú y Ecuador.

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