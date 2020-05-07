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Si en 8 días no hay más casos de COVID, se reabre la economía de Santander

Bucaramanga

El gobernador Mauricio Aguilar anunció que si en los próximos 8 días no se confirman más casos de coronavirus se reabrirá de manera total la economía de Santander, pero observando algunas medidas de precaución.

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El mandatario se fijó ese plazo para analizar una posible reactivación de todos los sectores productivos. "Aquí lo que vamos a evaluar durante una semana será el comportamiento; si no hay más casos de contagio en 8 días se dará reapertura total a todos los sectores de la economía", aseguró tras una reunión con los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga.

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Aguilar dijo que ese análisis se hará de manera conjunta con los alcaldes. "Habrá control riguroso a las normas sanitarias establecidas para que no nos llenemos de confianza y toda la gente se salga a las calles", apuntó.

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Otras decisiones adoptadas por el gobierno seccional son:

*Rotación del pico y cédula en los 4 municipios del área a partir del lunes.

*Rotación del pico y género para hacer deporte. La semana entrante podrán hacer ejercicio las mujeres los días lunes, miércoles y viernes".

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*Se intensificarán los controles sobre el transporte de carga para evitar la llegada del COVID-19 de otras regiones.

En Santander hasta ahora se contabilizan 40 casos de la enfermedad; hay solo cuatro activos, pero también hay 78 pruebas pendientes.

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También se afirma que hay 85 municipios no COVID en el departamento de un total de 87. Desde hace 12 días no se presenta ningún caso nuevo de la enfermedad.