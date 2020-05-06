Bucaramanga

Desde el próximo lunes 11 de mayo, rotará el pico y cédula en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón.

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Esta restricción iniciará el lunes con los números de cédula terminados en 3-4; martes, 5-6; miércoles, 7-8; Jueves, 9-0 y viernes: 1-2.

El pico y cédula se utiliza exclusivamente para salir a hacer mercado, diligencias bancarias y otras actividades como salir a hacer ejercicio.

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Cabe resaltar, que la restricción se mantiene todo el día los sábados y domingos.