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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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RESTRICCIÓN

Desde el lunes rotará pico y cédula en el Área

Esta restricción es para salir a mercar, hacer diligencias bancarias y otras actividades permitidas por la Alcaldía.

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Desde el próximo lunes 11 de mayo, rotará el pico y cédula en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón. 

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Esta restricción iniciará el lunes con los números de cédula terminados en 3-4; martes, 5-6; miércoles, 7-8; Jueves, 9-0 y viernes: 1-2. 

El pico y cédula se utiliza exclusivamente para salir a hacer mercado, diligencias bancarias y otras actividades como salir a hacer ejercicio. 

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Cabe resaltar, que la restricción se mantiene todo el día los sábados y domingos. 

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