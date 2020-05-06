Bucaramanga

El santandereano Jairo Andrés Basto Picott está en Guimarães, Portugal con un grupo de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, que fueron beneficiados con becas para hacer la maestría y otros proyectos de investigación en este país.

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Sin embargo, Jairo terminó su trabajo el 30 de abril y su vuelo para regresar a Colombia, que estaba para el 7 de mayo fue cancelado porque continúan cerradas las puertas del aeropuerto de Bogotá.

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Este joven manifestó que él y sus compañeros no saben qué hacer ya que están atrapados, sin poder trabajar y aseguran que los recursos que tenían ahorrados se están acabando.

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En su momento la embajada le suministró a este grupo de 7 colombianos un subsidio de 30 euros a cada uno para el sustento. Hecho que agradecen, pero claman lo más pronto posible un vuelo para poder volver.