Psiquiatra asegura que aumentarán divorcios luego de la cuarentena

Bucaramanga

Si el periodo de confinamiento resulta complicado lo que se vendrá después va a resultar mucho peor en materia de salud mental aseveró el director del Hospital Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga, médico Pedro Javier Gutiérrez.

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El profesional alertó sobre la fase siguiente; "una vez todo vuelva a la normalidad, mucha gente se hallará en aprietos económicos y es ahí donde ocurrirán una serie de fenómenos, entre ellos un número elevado de divorcios. Las parejas comenzarán a volcarse a donde los especialistas y por eso desde ya hemos comenzado una fase de contención emocional", aseguró.

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El hospital dispuso de dos líneas para la atención de personas con problemas emocionales. "Seguimos recibiendo llamadas, entre 270 y 300, día y noche, gracias a un convenio con el Colegio Colombiano de Psicólogos" destaca el médico Gutiérrez. La mayor parte de los reportes se asocian a eventos de pánico, ansiedad y casos de violencia intrafamiliar, sobre todo en hogares donde hay más de 4 personas.

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El médico Gutiérrez advierte que otro escenario, el económico comienza a generar pánico; "este es un foco importante de llamadas", expresó. A través de las líneas también se han atendido muchos casos de adictos a las drogas que experimentan el síndrome de abstinencia y que se tornan violentos.

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Las líneas telefónicas de atención de San Camilo son: celular, 3053931600 y fijo, 6970878.

