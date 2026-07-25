Este es el método con el que niños de Cali están aprendiendo inteligencia emocional y cognitiva

Según el Ministerio de Salud, el 44,7 % de los niños y adolescentes en Colombia presenta dificultades en salud mental, reflejadas en problemas como la ansiedad, la depresión, el estrés y situaciones de acoso escolar. Estas afectaciones han alertado sobre la necesidad de fortalecer la inteligencia emocional desde los primeros años de vida. De hecho, la UNESCO identifica la primera infancia como una etapa en la que los niños y niñas asimilan información y experiencias de forma acelerada, convirtiéndola en una oportunidad para implementar metodologías que fortalezcan habilidades socioemocionales como el autoconocimiento, la autorregulación y la empatía, esenciales para aprender, relacionarse y afrontar los retos de la vida.

Una de ellas es el método RULER, creado en el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale en Estados Unidos, y que actualmente se implementa en Arboleda School de la ciudad de Cali, para enseñarles a los niños desde el preescolar a reconocer, comprender y gestionar sus emociones. El programa busca integrar el aprendizaje social y emocional desde las primeras etapas del desarrollo infantil, promoviendo un crecimiento integral.

Efraín Pinto Brand, rector del colegio, explica que RULER es una de las propuestas de aprendizaje socioemocional con mayor respaldo científico a nivel internacional, y busca desarrollar cinco competencias fundamentales: reconocer, comprender, nombrar, expresar y regular las emociones.

A través de cuatro herramientas (Medidor Emocional, Meta Momento, Acuerdo Emocional y Blueprint), los estudiantes aprenden a identificar cómo se sienten, gestionar sus reacciones y comprender las perspectivas de los demás.

“En Arboleda School concebimos la educación emocional como parte de la vida cotidiana del colegio, por ello, queremos que desde pequeños nuestros estudiantes desarrollen relaciones basadas en la confianza, el respeto y la colaboración, pues estas habilidades los acompañarán durante toda su vida”, señala el directivo del colegio.

El método utiliza herramientas como el Medidor Emocional, que facilita el reconocimiento de emociones propias y ajenas; el Metamomento, que entrena la autorregulación ante reacciones intensas; el Acuerdo Emocional, orientado a establecer ambientes de aula positivos, y el Plano Emocional (Blueprint), una guía para resolver conflictos de forma empática y estructurada.

En conjunto, estas prácticas fortalecen la comunicación efectiva, reducen los niveles de estrés y fomentan el bienestar emocional.

A través del concepto Learning Together, la institución promueve un modelo de aprendizaje donde las habilidades socioemocionales se desarrollan de manera permanente en la vida escolar.

Bajo este enfoque, la metodología RULER acompaña a los estudiantes desde los primeros años de escolaridad y evoluciona de acuerdo con cada etapa de su desarrollo, fortaleciendo progresivamente competencias como el autoconocimiento, la comunicación asertiva, el liderazgo, la toma de decisiones responsables y el trabajo colaborativo.

De acuerdo con el rector, la implementación continua de este modelo ha permitido evidenciar que los estudiantes desarrollan una mayor capacidad para expresar sus emociones, escuchar activamente, gestionar la frustración, asumir los errores como oportunidades de aprendizaje y resolver conflictos mediante el diálogo.

Estas habilidades fortalecen la empatía, favorecen relaciones más respetuosas y contribuyen a crear ambientes de aprendizaje seguros, donde los niños pueden desarrollar plenamente su potencial y fortalecer competencias como el pensamiento crítico, la creatividad y el liderazgo.