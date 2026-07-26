Fenómeno de El Niño: Estas serían las zonas más afectadas por sequías e incendios según la UNGRD. Getty Images

La llegada del fenómeno de El Niño, o ‘Superniño’, como se ha denominado ante la posibilidad de condiciones más adversas a las habituales, es vista con preocupación por las autoridades en Colombia, que han empezado desde ya a movilizarse en torno a la prevención de sus posibles efectos.

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En ese sentido, a través del Decreto 0802 de 2026, publicado el 23 de julio de 2026, el Gobierno declaró la situación de desastre nacional, por el riesgo inminente derivado del fenómeno de El Niño en Colombia.

Esta medida estará vigente por 12 meses y buscará posibilitar el traslado de recursos y tomar disposiciones especiales para anticiparse a los efectos producidos por el fenómeno climático y reducir el riesgo al que pueda estar expuesto el país.

¿Qué efectos podría tener el fenómeno de El Niño en Colombia?

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, la información técnica recopilada por los organismos ambientales ratifica que las condiciones de El Niño ya están presentes en la atmósfera y el océano.

En ese orden de ideas, la entidad advierte que en estos momentos existe una probabilidad superior al 95 % de que estas condiciones adversas se fortalezcan en el segundo semestre de 2026; al mismo tiempo, se establece en un 63 % la posibilidad de que sea particularmente fuerte.

Las predicciones indican que el país podría percibir los efectos del fenómeno hasta el primer trimestre de 2027, el cual podría convertirse en uno de los más intensos registrados desde hace más de 70 años.

Entre los efectos que más preocupan están las sequías, los problemas con la generación de energía y los incendios forestales, entre otras consecuencias ambientales, que podrían verse más acentuadas en algunos territorios del país.

¿Cuáles serían las zonas más afectadas en el país?

De acuerdo con la UNGRD, los escenarios previstos en medio de la declaratoria de emergencia permiten avisorar una reducción drástica de las lluvias en las regiones Pacífico, Andina y Caribe.

Además, podrían presentarse efectos adversos en el abastecimiento de agua, generación de energía, producción agropecuaria, salud pública y ecosistemas. Adicionalmente, advirtió sobre la proliferación de incendios de cobertura vegetal y el deterioro de la calidad del aire y los suelos.

Los datos indican que hasta 558 municipios presentan riesgo alto o muy alto de desabastecimiento de agua potable. El impacto de El Niño, señala la Unidad, podría verse acentuado en comunidades rurales que tienen bajos niveles de acceso al recurso hídrico.