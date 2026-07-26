El sector público consume el 5% de la energía del país: claves para optimizar su gasto en 20%

Persona usando un interruptor para encender la luz. En el círculo, la imagen de un bombillo (Fotos vía GettyImages)

En medio del Fenómeno de El Niño y el cambio de Gobierno, el gasto energético del sector público puede convertirse en uno de los ejes centrales para la sostenibilidad del país.

Con más de 4,000 entidades estatales que consumen cerca del 5% de la energía total nacional según la UPME, las instituciones cuenta con un amplio margen de optimización interna, pues de acuerdo con un estudio realizado por Vértebra en 40 edificaciones oficiales, implementar sistemas de supervisión permitiría ahorrar el 40% de energía que actualmente no está siendo optimizada en las instalaciones.

Juan Pablo Rojas, CEO de la compañía, explica que el principal reto de las oficinas estatales radica en la falta de herramientas para un monitoreo continuo.

“Al integrar sistemas que capturen y centralizan la información de las facturas de servicios públicos , las administraciones públicas ganan visibilidad sobre su operación, permitiéndoles identificar variaciones que antes pasaban desapercibidas en las facturas mensuales y actuar a tiempo”, afirma.

Sin embargo, el análisis también evidenció que mediante la introducción de plataformas digitales de analítica y programas de eficiencia, las entidades públicas pueden alcanzar ahorros de hasta el 25% en el consumo.

El estudio demostró que este porcentaje de reducción se obtiene a través de la revisión estricta de la facturación y la creación de una cultura de ahorro basada en incentivos.

Por su parte, las instituciones que concentran su operación en pocos puntos pueden lograr disminuciones consolidadas del 20% en su gasto energético, enfocando sus esfuerzos en inversiones para la actualización técnica de luminarias y sistemas de climatización.

Los resultados, obtenidos mediante herramientas de analítica desarrolladas por la firma Vertebra (que actualmente administra y centraliza el seguimiento de 14,000 puntos energéticos para empresas multisede) demuestran que la centralización y el seguimiento automatizado de los puntos energéticos otorgan la capacidad técnica a las instituciones públicas de diagnosticar anomalías y corregir consumos de forma inmediata.

La urgencia climática exige, además, soluciones que muestren resultados en un plazo de dos meses. Según Rojas, la estrategia con mayor velocidad de respuesta consiste en vincular la dinámica de las oficinas con los hogares de los propios funcionarios públicos, es decir diseñar campañas de concientización dirigidas a la planta de personal para que apliquen pautas de eficiencia en sus viviendas y hacer el seguimiento de sus facturas de Servicios públicos.

Esto permite disminuir la presión sobre la red residencial en las horas pico y puede generar reducciones de consumo de hasta el 30% en los entornos familiares.

La adopción de estas medidas requiere una determinación administrativa inmediata por parte del Gobierno Nacional que es un actor importante para la solución nacional, con medidas de ahorro que motiven a otras empresas a seguir el mismo camino.

Las metas no se logran únicamente apagando luces al final de la jornada laboral, sino mediante la sistematización del gasto energético y la recuperación de ese 40% de potencial técnico detectado. Para ello, las herramientas tecnológicas están disponibles, presentándose como aliadas del sector público para proteger los embalses y evitar medidas restrictivas en el suministro eléctrico nacional en los próximos meses.