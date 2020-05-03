Llegó el recibo de luz con propuesta de aporte voluntario

Bucaramanga

El recibo de la luz que empezó a ser distribuido en Santander trae como novedad tres posibles valores a pagar por parte de los usuarios, incluido uno que plantea el pago de un aporte voluntario a los estratos 4, 5 y 6, clientes industriales y comerciales. Ese valor sugerido busca mitigar los efectos del Estado de Emergencia sobre la prestación del servicio de energía en el país.

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Mauricio Montoya Bozzi, gerente de la Empresa Electrificadora de Santander había expresado en Caracol Radio que debieron demorar la entrega de la factura unos 10 días debido a los cambios que se iban a incluir, entre ellos el planteamiento del aporte voluntario. De hecho, los usuarios tendrán tres posibilidades:

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*Pago total más aporte voluntario.

*Pago sin alumbrado público.

*Pago total sin aporte voluntario.

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En el recibo se explica que el aporte voluntario sugerido hace parte de un programa llamado "Comparto mi energía", una medida transitoria aplicada a los estratos altos y los clientes industriales y comerciales de acuerdo a un decreto expedido por el gobierno nacional al inicio de la cuarentena.