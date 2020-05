“Esta vaina apenas está comenzando, esto se va a poner peor”: William Dau

El alcalde de Cartagena William Dau comenzó por la zona norte de la ciudad donde había ciudadanos que fueron sorprendidos por el mandatario y por la caravana de funcionarios del gabinete sin ninguna justificación en las calles.

“Hoy es un día de Toque de Queda total, también conocido como ‘Día de no Pendejear’, hay más de 300 policías recorriendo toda la ciudad poniendo comparendos a aquellos que están pendejeando.”

Dau Chamatt los abordó y al momento de preguntarles que hacían en la calle no supieron responder o decían que iban a hacer alguna diligencia a pesar que los supermercados y bancos y de más servicios no esenciales no están laborando.

“Esta vaina apenas está comenzando, esto se va a poner peor, quédense en sus casas por amor a Dios, no salgan a pendejear.”

El alcalde comprobó de primera mano que los barrios donde más se violó la medida fueron los populares donde se habían hecho denuncias que en plena cuarentena tampoco habían acatado las medidas.

“Poco pelaito’ jugando en la calle y los padres dejándolos eso es mucha irresponsabilidad.”





Cartagena volverá a tener días de Toque de Queda los domingos 3 y 10 de mayo.

