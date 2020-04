Habrá domicilios durante 3 días de toque de queda: Alcalde de Cartagena

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, confirmó que en la nueva fase de aislamiento preventivo que se aplica en la ciudad, se tiene programado tres días de toque de queda general, que son el viernes 1 de mayo (que es festivo), y los domingos 3 y 10 de mayo.

El aislamiento, que se extiende hasta el 11 de mayo, contempla "3 días de toque de queda total, en los que no puede salir nadie, y he ordenado un plan especial de seguridad en el que saldrá la Policía, el Datt, Secretaría del Interior y Espacio Público a vigilar que nadie esté en la calle y a poner comparendos a la gente que no cumpla, porque la meta es no tener un sólo contaminado en esos tres días", resaltó el alcalde William Dau Chamat.

Tal como está dispuesto en el Decreto, los supermercados y farmacias podrán abrir, sin embargo, dado que no podrá salir ningún ciudadano bajo la modalidad de pico, cédula y género, la instrucción del mandatario distrital es que sólo podrán vender sus productos a domicilio. "Pueden operar los domicilios, y los supermercados pueden abrir, pero para temas de organización logística o domicilios, y porque sus empleados están autorizados a trabajar", resaltó.

También están autorizados para salir aquellas personas que están exentas en el Decreto de aislamiento, tales como el personal de la salud, entre otros.

El nuevo orden para restringir la movilidad amplió el número de dígitos que pueden salir a realizar asuntos puntuales como el abastecimiento y diligencias bancarias, eso permite que el 25 por ciento de la población pueda salir.

El Alcalde explicó que el nuevo pico, placa y género se hizo con el apoyo de una profesional de las matemáticas que lo trabajó con algoritmos y tuvo en cuenta factores como el último día en el que salieron con el decreto anterior, cuanto tiempo hay entre una salida y otra, si cae fin de semana.

“Recibimos como 50 propuestas de fórmulas a aplicar, pero no se ajustaban. No todo el mundo queda contento, pero se hizo lo mejor que se pudo”, dijo.

Los nuevos sectores que se les permiten las actividades como la construcción y manufactura deben registrar a sus trabajadores en la página coronavirus.cartagena.gov.co y enviar sus protocolos de bioseguridad al correo saludpublicadadis@cartagena.gov.co con copia al correo @direcciondadis@cartagena.gov.co.

