Centros comerciales podrán abrir, pero no tendrán compradores este viernes

En desarrollo de un Consejo Comunitario de Seguridad realizado de manera Virtual, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, David Múnera Cavadía, explicó los alcances de la medida que establece los tres días de Toque de Queda que implementó la administración del alcalde William Dau Chamat y que el primero de ellos comenzará este primero de mayo.

Después de escuchar cada una de las intervenciones, el secretario David Múnera Cavadía ratificó las medidas adoptadas relacionadas con el toque de queda, el uso de equipo de bioseguridad, el cumplimiento del porcentaje en el uso del transporte público.

“Gracias a la tecnología podemos reunirnos y seguir tomando decisiones por el bienestar de la ciudad. Vamos a continuar con reuniones virtuales con los taxistas, líderes comunales y ciudadanía con el fin de lograr el cumplimiento de todas las medidas establecidas para hacer frente al coronavirus", puntualizó el Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana.

En el encuentro, al que asistieron los representantes de los centros comerciales que funcionan en Cartagena, así como representantes de Transcaribe, la Policía, Armada Nacional, DATT, Defensoría del Pueblo, entre otras autoridades, Múnera Cavadía explicó con detenimiento el Decreto 0571 del 27 de abril de 2020, donde se señala la disposición de toque de queda general para la ciudad serán el próximo viernes 1 de mayo y los domingos 3 y 10.

“Durante los días que aplica esta medida de toque y queda no se permitirá la movilización de personas en las calles de la ciudad, los centros comerciales si quieren pueden abrir, pero no tendrán compradores, porque los ciudadanos no podrán salir de sus casas”, dijo el funcionario.

Añadió que esos días (de toque de queda) no se aplicará la medida de Pico, Cédula y Género.





Múnera Cavadía también escuchó a cada uno de los voceros de los centros comerciales, quienes tenían algunas inquietudes, las cuales fueron resueltas en dicho encuentro virtual.

Hablan con representantes de los Centros Comerciales

El primero en intervenir fue el vocero del centro comercial Mall Plaza, quien agradeció el que la administración los haya tenido en cuenta para dar a conocer estas medidas que son de gran importancia para estas superficies, cuyo mayor interés es aportar para evitar el contagio del coronavirus.

“Tenemos un protocolo que se busca aplicar con toda la seguridad que se requiere, para no ser un lugar de riesgo, queremos tener la cultura de un trabajo seguro. Este protocolo ya lo enviamos al Dadis y a la Secretaría el Interior para que sepan qué acciones estamos desarrollando", indico el vocero.

Agregó que en la actualidad se está exigiendo el uso del tapabocas y hay puntos de venta de estos elementos sanitarios en el centro comercial, y se está tomando la temperatura de las personas antes de ingresar. Así mismo, se tiene definido el número de personas que pueden ingresar a los locales y ascensores.

A su turno, el representante de Caribe Plaza señaló que se viene implementando un trabajo que permita proteger a los usuarios (internos como externos). “Se han tomado algunas medidas para que se cumplan con los elementos de bioseguridad. También se adelanta la desinfección de los vehículos que ingresan al centro comercial.

El vocero de este centro comercial pidió al Distrito trabajar de la mano con estas grandes superficies con el fin de hacer las inspecciones necesarias para observar el cumplimiento de las normas establecidas.

Así mismo, la persona encargada del centro comercial La Plazuela pidió conocer toda la información para el proceso de registro de las empresas y personal para la aprobación de los protocolos de seguridad.

Igualmente, el centro comercial Los Ejecutivos pidió el acompañamiento del Distrito para lograr el cumplimiento de las medidas sanitarias dentro y fuera, ya que hay una gran afluencia de personas en los distintos centros de comercio del sector.

Por último, el centro comercial Portal de San Felipe solicitó información sobre las personas exentas de la medida del Toque de Queda, como lo son los domiciliarios que trabajan con las farmacias. Para este caso, los trabajadores deberán portar toda la documentación que los acredite como empleados de esos sitios de comercio.

