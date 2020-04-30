Bucaramanga

La denuncia la realizó Franky Guevara, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Confección Capitulo Santander, al señalar que pequeños empresarios no podrán realizar el registro en la plataforma de la Alcaldía para iniciar labores la próxima semana, porque para poder inscribirse deben estar al día con la matricula mercantil.

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Para Guevara esto no es coherente con lo que advirtió Confecámaras de darles plazo hasta junio, ya que tras más de un mes de cuarentena y con la producción parada no hay dinero suficiente para ponerse al día en las obligaciones.

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"Parece que la Cámara de Comercio solo se preocupa por recaudar y no por ayudar de verdad a que se reactive la industria. La Alcaldía dice que solo es para empresarios formales, a una empresa la hace formal que paguen todas las prestaciones a los trabajadores", dijo guevara.

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Señaló el director ejecutivo que de 10 mil empresas de la confección tan solo hay 2 mil que pagan registro mercantil, por lo que los más afectados son los pequeños comerciantes