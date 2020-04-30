Bucaramanga

Luego de cuatro días de estar encadenados a la entrada de la Universidad Industrial de Santander y declararse en huelga de hambre, los representantes estudiantiles Anderson Arboleda y José Hilario Arguello recibieron un llamado del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar para debatir mañana en horas de la tarde el tema del pago de las matrículas de este primer semestre del 2020.

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Recordemos que los jóvenes están pidiendo que la Gobernación se haga cargo del pago total de las matrículas de cerca de 12 mil estudiantes que a la fecha viven situaciones económicas complicadas a causa de la COVID-19 y que no tienen cómo cancelarlo.

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"Recibimos un llamado para reunirnos mañana en la tarde con el gobernador, algunos de sus secretarios y el rector de la UIS. En vista de que mostraron voluntad de conversar, suspendimos la huelga de hambre. Esperamos que de la reunión de mañana se cree una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo definitivo que beneficie al estudiando", agregó Arboleda, representante estudiantil ante el Consejo Superior.

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Anderson Arboleda aseguró que la Gobernación de Santander tendría que pagar por lo menos cerca de 12 mil millones de pesos que es lo que equivale la matrícula de la población estudiantil de estratos uno y dos, que representa el 56% de los estudiantes y que se declararon imposibilitados para poder asumir este gasto.