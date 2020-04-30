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11 ago 2026 Actualizado 00:23

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Economía
COMERCIO

Los "Paisas" tendrán problemas para pagar nómina

En el Centro Comercial trabajan unas 300 personas que no han recibido pago ni de la primera, ni la segunda quincena de este mes.

Los &quot;Paisas&quot; tendrán problemas para pagar la nómina de abril

Los "Paisas" tendrán problemas para pagar la nómina de abril

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Una dura situación están viviendo comerciantes y trabajadores del Centro Comercial Los Paisas en Bucaramanga. Tras más de un mes de cuarentena no hay dinero para pagar la nómina de abril, de unos 300 empleados.

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Esta situación llevó a que los comerciantes intentaran sacar la mercancía de sus establecimientos para venderla por plataformas digitales, sin embargo, no lo han podido hacer por restricciones de las autoridades.

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Arelis Sanguino, administradora del Centro Intrenacional de Comercio expresó que las pérdidas son altas, "el gobierno dijo que nos reinventaramos pero al intentar vender los productos por plataformas digitales hemos encontrado barreras. Le pedimos a la administración que nos dejen sacar las cosas de los locales".

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Señalaron los comerciantes que de no tener acceso a la mercancía la situación se vuelve crítica porque no tendrían como responder ni a los empleados, ni a las obligaciones financieras.

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