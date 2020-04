Cuatro días cumple derrumbe que tiene bloqueada la vía alterna al Llano

Un deslizamiento de rocas de grandes proporciones, al parecer causada por las fuertes lluvias y la inestabilidad del terreno en la vía alterna al llano en el PR 23+750, entre Machetá (Cundinamarca) y Guateque (Boyacá), no ha podido removerse según la concesión Transversal del Sisga, que adelanta trabajos sobre dicha vía de cuarta generación, debido a que actualmente no sólo hay 3 acciones de tutela que han obligado al proyecto a paralizar los trabajos, sino que adicionalmente algunos alcaldes no permiten que la concesión retome sus labores de obra, por miedo a que los trabajadores de la concesión, que viene n de varias ciudades del país, traigan el Coronavirus, razón por la cual han sigo estigmatizados los ingenieros, interventores y obreros, que laboran en la obra, pese a que según la concesión, tienen ya tramitado ante las alcaldías los protocolos de bioseguridad que ya adquirieron para laborar. Y es que el rechazo llega a tal punto que a los trabajadores de la obra, les niegan la venta de comida o el hospedaje.

Sin embargo los alcaldes aseguran que el argumento del rechazo, es una excusa de la Concesión.

El alcalde de Guateque, Iván Camilo Camero, dijo en Caracol Radio que “la concesión se ha querido es escudar, para no reiniciar la remoción de tierra, y lo que ella está buscando es que se le levanten las acciones fruto de las tutelas interpuestas por la comunidad, en aras de la protección de la salud colectiva, pero ellos están en toda la obligación y con toda la facultad de iniciar los trabajaos de la remoción de rocas en toda el área del derrumbe. Sobre el tema de la estigmatización, no está en nuestras manos, hay que entender que la gente tiene miedo y es natural, hemos hecho diálogos con la comunidad, pero ellos solo quieren que se proteja su vida. Hay que decir que incluso ya el juzgado de Guateque dio la autorización a la concesión para que ingresen a atender la emergencia”.

Se espera que haya un consenso urgente hoy entre Alcaldías y la Transversal del Sisga, pues por el derrumbe que cumple 4 días, alrededor de 14 municipios de Boyacá y Cundinamarca, que componen la zona del Valle de Tenza, podrían empezar a desabastecerse de alimentos e insumos médicos, además de dificultarse el tránsito de bienes de primera necesidad para la cuarentena para esta zona del país.

Mientras tanto, la Transversal del Sisga asegura que el personal y la maquinaría que se necesita para poder garantizar la operación y mantenimiento, no ha podido ingresar a zonas como las del derrumbe presentado, impidiendo realizar trabajos de remoción que permitan poner en operación la vía.

Insiste la concesión en que Su único interés es continuar trabajando con responsabilidad, para que la vía esté en buenas condiciones para garantizar el abastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad, así como el tránsito de servicios de salud, condiciones esenciales e indispensables para que en estos días de aislamiento, los ciudadanos puedan tener garantizadas sus necesidades básicas.

“Recordamos que el Gobierno Nacional, a través del Decreto 531 del 8 de abril de 2020, autorizó desde el 13 de abril la reactivación de las obras de infraestructura a lo largo del territorio nacional, una vez sean aprobados estrictos protocolos de protección y bioseguridad por parte de las interventorías de los proyectos. La Transversal del Sisga ya cuenta con la aprobación de dicho documento”, dijo la concesión.

Añadió que “desde que se realizó el anuncio por parte del Gobierno Nacional, la Concesión y sus colaboradores han trabajado de la mano de las autoridades locales, para desarrollar dichos protocolos que permita reactivar las actividades constructivas de manera gradual, cumpliendo con todas las medidas que garanticen la salud y el bienestar de todos los colaboradores, como una prioridad para el proyecto”.