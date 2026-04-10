Denuncian que líder del paro por avalúo catastral figura como militante del Centro Democrático

A propósito de la resolución 2057 del 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que actualizó los avalúos catastrales y ha generado incrementos en el impuesto predial para propietarios en el país, desde ayer, 9 de abril, se viene adelantando un Paro Nacional en todo el país.

Los gremios campesinos y organizaciones ciudadanas buscan, mediante bloqueos, que el Gobierno Nacional entre a revisar el nuevo catastro multipropósito.

Al respecto, en la mañana de este viernes le habló a Caracol Radio la veedora nacional del paro, Tatiana Muñoz, quien aseguró que la protesta será indefinida.

Tras ese pronunciamiento, desde sectores afines al Gobierno han denunciado que detrás de la movilización habría motivaciones políticas y electorales, pues Muñoz sería militante activa del Centro Democrático.

Este medio consultó el registro de militantes del Centro Democrático y efectivamente la señora Laura Tatiana Muñoz Ospina aparece como militante activa, desde julio del 2023.

Igualmente, Muñoz fue consultada y negó ser militante, y aseguró que no sabe las razones por las cuales aparece en el registro de la colectividad: “Le oficiaremos directamente al partido para que aclare el asunto”, dijo.

Ahora, sobre su supuesta cercanía con Paloma Valencia, señaló: “No he trabajado con Paloma, pero si tuvimos una reunión con ella y otras personas sobre el problema del catastro, así como nos hemos reunido con muchos congresistas para buscarle salidas al problema”, concluyó.

Por su parte, la representante del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, aseguró: “Qué curiosos esos manifestantes haciendo paro contra la actualización del avalúo catastral. De día, defensores de las grandes extensiones de tierra; de noche, militantes del Centro Democrático. Si van a hacer paros, háganlos de frente y sin disfrazarse de campesinos”, dijo.